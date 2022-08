Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufbruch eines Gartenhauses zwischen Schöndorf und Hinzenburg

Schöndorf (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 15.07.2022 und dem 31.07.2022 ist es, nahe der K56, zwischen Schöndorf und Hinzenburg zum Aufbruch eines Gartenhaueses gekommen. Dieses befindet sich auf einem umfriedeten Grundstück, welches über einen Feldweg an die K56 angebunden ist. Eine unbekannte Anzahl an Tätern hat sich durch das Aufbrechen eines Vorhängeschlosses Zutritt zur Örtlichkeit verschafft und mehrere Kisten Bier entwendet. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

