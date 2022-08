Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Morbach (ots)

Im Zeitraum vom 03. August 2022, 12:00 Uhr bis 03. August 2022, 20:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, welcher auf dem Parkplatz zwischen der Wasgau Filiale in Morbach und dem Friedhof abgestellt war. Durch den oder die Täter wurde der hintere Scheibenwischer und der Tankdeckel samt Tankverschluss des Fahrzeuges abgerissen, sowie der rechte Seitenspiegel beschädigt. Die Antenne des PKW und das hintere Kennzeichen wurden entwendet. Das Kennzeichen wurde am 03.08.2022 gegen 20:15 Uhr im Bereich der Baldenauhalle aufgefunden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/9374-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell