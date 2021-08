Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines E-Bikes

Relsberg (ots)

Zum Diebstahl eines Pedelecs kommt es in der Nacht vom 15.08 auf 16.08 in der Straße Im Hintereck. Das entwendete Elektro-Faltrad war in einem dortigen Hof abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Das Fahrrad der Marke "Tern Vektron D7i" hat eine auffällige und für dieses Modell eher seltene Lackierung in den Farben Schwarz und Orange. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 entgegen. Ipilek-ms

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell