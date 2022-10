Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trunkenheitsfahrt endet in handfester Auseinandersetzung

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde den Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein eine Fahrzeugführerin über Notruf gemeldet, welche ihren Pkw in unsicherer Fahrweise auf der B 41 von Kirn in Richtung Idar-Oberstein führe. Es sei auf der B 41 bereits zu mehreren gefährlichen Situation durch die Fahrweise der Pkw-Führerin gekommen. Die beiden eingesetzten Streifen konnten den Pkw mit der 20-jährigen Fahrzeugführerin in der Innenstadt von Idar-Oberstein feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Noch bevor die Beamten die Kontrolle durchführen konnten, kam es zu einem Streit zwischen einem Zeugen und der Fahrzeugführerin, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung der beiden Personen endete. Die einschreitenden Beamten konnten die Personen voneinander trennen. In der Atemluft der Fahrzeugführerin konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin bestätigte die Annahme der Beamten, dass die Pkw-Führerin stark alkoholisiert war. Sie wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe durch den diensthabenden Arzt entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Des Weiteren wurden Ermittlungsverfahren gegen die Fahrzeugführerin und gegen den 53-jährigen Zeugen wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet, da beide Personen durch die Auseinandersetzung verletzt wurden.

