Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 14.10.2022, 08:00 Uhr bis Samstag, den 15.10.2022, 10:30 Uhr, kam es in der Ortslage Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Der schwarze BMW des Geschädigten wurde durch den Unfall erheblich an der Beifahrertür beschädigt. Die genaue Tatörtlichkeit kann derzeit noch nicht bestimmt werden, da der Geschädigte seinen PKW im Tatzeitraum zeitweise auf verschiedenen Parkplätzen abstellte. So wurde der PKW am 14.10.2022 von 12:45 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz der Rewe Filiale in Morbach, und am Abend des gleichen Tages von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr auf dem Parkplatz der Sportanlage abgestellt. Im Zeitraum vom 14.10.2022, 21:00 Uhr, bis 15.10.2022, 10:30 Uhr, stand der PKW schließlich in der Biergasse in Morbach.

Die Identität des Beschuldigten ist derzeit noch unbekannt. Zur Aufklärung der Unfallflucht bittet die Polizei Morbach um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen werden daher erbeten unter der Telefonnummer 06533/93740 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell