Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende vom 14.10.2022 bis 16.10.2022 bearbeitete die Polizeiinspektion Idar-Oberstein insgesamt 72 Vorgänge. Hierunter fielen 30 Strafanzeigen, 5 Verkehrsunfälle sowie 36 sonstige Vorgänge wie beispielsweise Ruhestörungen/ hilflose Personen bzw. Vorgänge bei denen keine strafrechtliche Relevanz vorlag oder seitens der Polizei keine weiteren Maßnahmen zu treffen waren.

Im Zeitraum vom 07.10.2022 bis zum 11.10.2022 wurden auf einer Baustelle in der Ortslage Rhaunen im Bereich des dortigen Marktplatzes insgesamt vier Verkehrszeichen entwendet. Diesbezüglich wird auf die bereits am 14.10.2022 veröffentlichte Pressemitteilung verwiesen.

Weiterhin führte die Polizeiinspektion Idar-Oberstein am Wochenende mehrere gezielte Geschwindigkeitskontrollen sowie Verkehrskontrollen insbesondere mit den Schwerpunkten Insassenschutz und Ladungssicherung durch. Insgesamt konnten über 30 Fahrzeuge kontrolliert werden, wobei überwiegend nur kleinere Mängel beanstandet werden mussten. Neben wenigen bußgeldbewehrten Geschwindigkeitsverstößen war bei einem PKW aufgrund diverser technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Zudem konnte ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein weist darauf hin, dass bei Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit das Unfallrisiko signifikant steigt. Die Polizei möchte dahingehend alle Verkehrsteilnehmer sensibilisieren verantwortungsbewusst am Straßenverkehr teilzunehmen. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass technische Veränderungen an Fahrzeugen ordnungsgemäß durchgeführt und bei Erforderlichkeit durch eine technische Prüfstelle abgenommen werden müssen.

Auch zukünftig wird die Polizeiinspektion Idar-Oberstein verstärkt Kontrollen mit den genannten Schwerpunkten im Dienstgebiet durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell