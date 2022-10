Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 19-Jähriger ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einem nicht versicherten Roller unterwegs

Baumholder (ots)

Am Montag, den 17.10.2022 sollte in Baumholder ein Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Rollers entzog sich der Kontrolle und flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte er gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle fiel auf, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren waren die angebrachten Kennzeichen nicht auf den Roller des Beschuldigten ausgegeben. Zudem konnte bei der Personendurchsuchung ein zugriffsbereites Springmesser in dessen Umhängetasche aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es werden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell