Polizei Düsseldorf

POL-D: Unklares Körperverletzungsdelikt in Oberbilk - Mann schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Freitag, 2. September 2022, 19:00 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren aufgrund eines Körperverletzungsdelikts von Freitagabend in Oberbilk. Ein Passant hatte einen schwer verletzten Mann entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Das Opfer wurde bereits notoperiert und befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete sich ein Zeuge über den Notruf der Feuerwehr und machte Angaben zu einem Mann, der sich mit einer blutenden Verletzung auf einem Brachgelände an der Kölner Straße / Erkrather Straße aufhalten sollte. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnte zunächst Lebensgefahr bei dem 40 Jahre alten Mann nicht ausgeschlossen werden. Er kam in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Aus Vernehmungen des Opfers und Zeugen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Streit zwischen dem 40-Jährigen und mehreren Personen in einem Gebüsch auf dem Brachgelände. Genaueres zum Tathergang oder zu Tatverdächtigen ist bislang nicht bekannt. Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei ermitteln unter anderem im Bereich der BTM-Szene und fragen:

Wer hat möglicherweise am Freitagabend (2. September) einen Streit / eine Auseinandersetzung auf dem Brachgelände an der Kölner Straße beobachtet und kann Hinweise zu der Tat oder den Beteiligten machen?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell