Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Schülerin auf Fahrrad von Pkw erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 1. September 2022, 08:00 Uhr

Schwer verletzt wurde am Donnerstagmorgen eine 15-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Fritz-Roeber-Straße. Ein Pkw-Fahrer hatte die jugendliche Radfahrerin mit seinem Auto erfasst.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 52-Jährige mit seinem Opel auf der Fritz-Roeber-Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Kunstakademie habe er nach eigenen Angaben die an der Fußgängerfurt von links kommende Fahrradfahrerin aufgrund tief stehender Sonne nicht wahrgenommen. Die 15-Jährige wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Ein Krankenwagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei sicherte die Spuren. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

