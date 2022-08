Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Süchteln - A 61 in Richtung Mönchengladbach bzw. Koblenz - Lkw-Unfall - Ein Schwerstverletzter - Aufwendige Bergung - Langer Stau - Verkehrsempfehlungen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 30. August 2022, seit 12:05 Uhr

Nach einem schweren Lkw-Unfall heute Mittag bei Süchteln auf der A 61 in Richtung MG bzw. Koblenz bleibt die Richtungsfahrbahn noch voraussichtlich bis in die Abendstunden voll gesperrt. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer hatte zuvor mit seinem Sattelzug am Stauende vor einer Baustelle zwei Lkw vor ihm ineinander geschoben. Der 39-Jährige selbst erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Vor Ort kommt es zu aufwendigen Bergungsarbeiten.

Verkehrsteilnehmern wird geraten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Dem Fernverkehr aus den Niederlanden wird empfohlen, vor Venlo auf der niederländischen A 73 zu bleiben und der Beschilderung in Richtung Roermond zu folgen.

In Roermond ist dann auf die deutsche A 52 und dann weiter wieder auf die A 61 in Richtung Koblenz zu wechseln.

