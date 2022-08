Polizei Düsseldorf

POL-D: Kö - Carlsplatz - Schwanenmarkt - Benrather Straße - Kfz-Täter mit Störsender unterwegs - Festnahme - Ermittlungen dauern an - Polizei warnt

Düsseldorf (ots)

Nach aufwendigen Observationen gelang es dem zivilen Einsatztrupp der Polizeiinspektion Mitte in der vergangenen Woche zwei Tatverdächtige auf frischer Tat in der Innenstadt festzunehmen. Dem Duo wird vorgeworfen in der Vergangenheit mittels Funkfrequenzstörern das Verschließen von Pkw verhindert zu haben. Anschließend räumten sie dann die betroffenen Autos aus. Möglicherweise kommen sie für eine Vielzahl von Diebstählen aus Pkw in Betracht. Der 42-Jährige und der 34-Jährige wurden wegen fehlender Haftgründe Ende letzter Woche entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

Am Donnerstagnachmittag waren die beiden in ihrem Pkw von Oberbilk aus in den "lohnenden" Bereichen rund um die Kö unterwegs. Der zivile Einsatztrupp heftete sich an ihre Fersen und konnte immer wieder beobachten, wie sie ein- und ausstiegen. Schließlich kam es am Carlsplatz zu der Situation, dass der 34-Jährige zielstrebig auf einen Golf zuging, den Kofferraum öffnete und eine Tasche entnahm. Danach erfolgte der Zugriff gegen beide Personen. Sie leisteten Gegenwehr und wurden festgenommen. Bei der Durchsuchung des "Täterfahrzeugs" fanden die Beamten einen Störsender, der in seinem Aussehen einer Powerbank glich. Außerdem fanden die Beamten im Fahrzeug eine Digitalkamera und hochwertiges Parfum. Es besteht der Verdacht, dass die Gegenstände ebenfalls aus Diebstählen stammen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 42-Jährigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit in Oberbilk wurde eine weitere teure Kamera gefunden. Auch hier besteht der Verdacht des Diebstahls. Er und sein 34-jähriger Komplize mit libanesischer Staatsangehörigkeit sind bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

Die Polizei rät: Beim Parken die "Schließsituation" des Fahrzeugs immer überprüfen. Außerdem sollten generell keine Wertsachen im Fahrzeug gelassen werden.

