Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Uhr von Handgelenk geraubt - Polizei fahndet und sucht nach Zeugen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 25. August 2022, 00:05 Uhr

Nach einem Raub einer wertvollen Uhr gestern kurz nach Mitternacht in Stadtmitte fahndet die Polizei nach einem unbekannten Mann und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 36-jähriger Mann mit einem Taxi unterwegs. Als er an der Ecke Oststraße / Graf-Adolf-Straße das Taxi verließ, griff ihm plötzlich ein Mann an den linken Arm und sagte: "Gib mir deine Uhr". Der Unbekannte riss dem 36-Jährigen dann die Uhr im Wert von mehreren tausend Euro vom Handgelenk und flüchtete in Richtung Savoy Theater. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er ist Anfang 30 und hat eine schlanke Figur. Er hat eine helle Hautfarbe, kurze blonde Haare und wenig Bart. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen grauen Pullover, eine Jeans und helle Sneaker.

Hinweise werden erbeten an das Raubkommissariat der Düsseldorfer Polizei (KK 13) unter der Telefonnummer 0211 - 8700.

