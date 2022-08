Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Streit vor Kiosk eskaliert - Unbekannter schießt mit Gaspistole - Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 25. August 2022, 22:10 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei fahndet nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann. Er steht im Verdacht, gestern Abend vor einem Kiosk im Stadtteil Oberbilk drei Personen durch einen Schuss aus einer Gaspistole verletzt zu haben. Darunter ein elfjähriges Mädchen. Alle Personen ließen sich leicht verletzt behandeln. Eine Tatortbereichsfahndung blieb bis in den Abend erfolglos. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Gesucht aus Oberbilk stammt und bittet um Hinweise zu der Person.

Am Abend kam es vor dem Kiosk an der Siemensstraße (Ecke Linien- Höhenstraße) zu dem Streit, weil ein 30-Jähriger aus Duisburg vor dem Kiosk parkte und während eines "Einkaufs" seiner Begleiterin den Motor laufen ließ. Dadurch fühlte sich offensichtlich der etwa 45 Jahre alte alkoholisierte "Kioskbesucher" vor dem Büdchen derart gestört, dass es zu einem Wortgefecht kam. Im weiteren Verlauf zog dann plötzlich der Beschuldigte eine Gaspistole und schoss in den Daimler des 30-Jährigen. Anschließend entfernte sich der weiter schimpfende Mann in unbekannte Richtung. Der Fahrzeugführer, die Begleiterin (27 Jahre alt) und eine Minderjährige im Fahrzeug waren geschockt, erlitten Augenreizungen und wurden behandelt.

Hinweise von Zeugen zu dem Verdächtigen werden erbeten an die Kriminalpolizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell