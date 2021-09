Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Körperliche Auseinandersetzung wegen Falschparker - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bereits am Samstag, den 11.09.202, gegen 13:50 Uhr soll es zwischen zwei Männern nach einer Diskussion um ein falsch abgestelltes Auto in der Friedrich-Ebert-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein. Nachdem ein 79-jähriger Mann dessen Auto in zweiter Reihe abstellte, soll eine Diskussion mit einem 59-jährigen Mann in einem handfesten Streit geendet sein. Da die Angaben der beiden Beteiligten voneinander abweichen, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

