Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle im Käsackerweg und entwendeten einen Tresor sowie ein Auto der Marke Mercedes-Benz. Die Täter schlugen eine Eingangstür mittels eines Kanaldeckels ein, den sie in der Nähe aus der Fahrbahn hoben. Anschließend durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten und entwendeten einen Tresor, in welchem sich Bargeld befand. Die Unbekannten konnten neben dem Tresor auch einen Mercedes-Benz "Vito" stehlen. Den Schlüssel hierzu fanden die Einbrecher in einem der Büros. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell