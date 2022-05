Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Körperverletzungen an der Neckarwiese - Zeugen gesucht

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Mehrere unbekannte Täter stießen am Freitagabend in Neuenheim einen 17-Jährigen zunächst zu Boden und traten und schlugen anschließend auf ihn ein. Der Jährige befand sich gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz an der Neckarwiese in der Uferstraße als es unvermittelt von einem Unbekannten einen kräftigen Stoß von hinten bekam und zu Boden stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen in einer Armfraktur zu. Als er am Boden lag, kamen mehrere weitere unbekannte männliche Personen hinzu, traten und schlugen auf ihn ein. Nachdem er sich aufgerappelt hatte, flüchtete er, wurde jedoch von den Angreifern verfolgt und weiter getreten. Nachdem er diese schließlich abgehängt hatte, verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten wurde er bereits in einem Rettungswagen untersucht und behandelt.

Eine Beschreibung der männlichen Täter konnte der 17-Jährige nicht abgeben.

Wenige Minuten später wurde in Höhe der "Drei Steine" ein weiterer 17-Jähriger von einer Männergruppe angegriffen. Mehrere unbekannten Männer kamen auf den 17-Jährigen zu, sprachen in kumpelhafte Weise an und umarmten ihn zunächst. Anschließend begannen sie, ihm ins Gesicht zu schlagen und gegen ihn zu treten. Als er daraufhin flüchtete, folgten ihm die Angreifer bis zu dessen Freunden, in deren Mitte er sich in Sicherheit brachte. Während die Freunde des 17-Jährigen beruhigend auf die aggressiven Männer einwirkten, nahm einer der Angreifer eine Glasflasche zur Hand und schlug sie dem 17-Jährigen gegen die Stirn, sodass die Flasche zerbarst. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Der 17-Jährige hatte eine deutliche Rötung auf der Stirn sowie kleinere Schnittverletzungen erlitten.

Die männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Ca. 16 bis 17 Jahre alt - Ca. 160 bis 165 cm groß - Arabisches/Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Dünn - Längere Haare, seitliche abrasiert, mit kurzem Zopf - Bekleidet mit grauem Jogginganzug - Schlug mit der Glasflasche gegen den Kopf des Geschädigten

Täter 2:

- Ca. 16 bis 17 Jahre alt - Ca. 185 cm groß - Mitteleuropäisches Erscheinungsbild - Blass - Sportlich - Haare kurz, seitlich abrasiert - Bekleidet mit grauem Jogginganzug - Trat und schlug gegen den 17-Jährigen

Weitere Täter:

- Überwiegend süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Dunkel gekleidet, eine Person trug eine auffallend rote Jacke.

Zeugen, die auf die beiden Vorfälle aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell