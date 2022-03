POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Akkus entwendet

Ahaus (ots) - Einem Taschendieb zum Opfer gefallen ist am Donnerstag eine Kundin in Ahaus. Die Frau hatte sich gegen 10.45 Uhr in einem Geschäft an der Marktstraße aufgehalten, als es zu der Tat kam. Der Täter entwendete das Portemonnaie unbemerkt aus ihrem Einkaufskorb. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ...

mehr