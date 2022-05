Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen - weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Einen Unfall verursachte am Freitagabend ein 32-jähriger betrunkener Autofahrer im Stadtteil Neckaststadt-West und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 32-Jährige stieß gegen 20.15 Uhr aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit seinem BMW auf einem Parkplatz in der Riedfeldstraße gegen einen verkehrsbedingt wartenden 44-jährigen BMW-Fahrer. Anschließend fuhr er einfach weiter. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei und folgte dem Flüchtenden zunächst. Dabei konnte der Zeuge noch beobachten, wie dieser an der Einmündung Riedfeldstraße/Untermühlaustraße das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete. In der Waldhofstraße verlor er den flüchtenden BMW jedoch aus den Augen. Er hatte sich jedoch das Kennzeichen merken und der Polizei übermitteln könne.

Im Rahmen einer Fahndung, in die auch Polizeikräfte des benachbarten Polizeipräsidiums Rheinpfalz einbezogen waren, konnte das Fahrzeug schließlich nahe dem Wohnort des Fahrzeughalters in Bad Dürkheim ausgemacht und gestoppt werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 32-jährigen Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm bereits zuvor aufgrund weiterer Verkehrsstraftaten entzogen worden.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten weitere frische Unfallspuren am Fahrzeug fest, die nicht mit den Schäden des Unfalls in der Riedfeldstraße in Einklang zu bringen sind.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Unfällen geben können, sowie Geschädigte weiterer Unfälle werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

