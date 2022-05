Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sechs verletzte Personen und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag auf der L 723 zwischen Reilingen und Walldorf. Ein 93-jähriger Mann bog gegen 11.45 Uhr mit seinem Mercedes verbotswidrig aus einem Feldweg nach links in Richtung Reilingen ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 46-jährigen Ford-Fahrers, der die L 723 in Richtung Walldorf befuhr und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Anschließend schleuderte der Mercedes gegen den Nissan einer in Richtung Reilingen fahrenden 54-jährigen Frau. In der weiteren Folge überschlug sich der Mercedes und blieb schließlich auf er Seite liegen.

Der 93-jährige Fahrer des Mercedes und dessen 82-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Ford und dessen drei Mitfahrer im Alter zwischen 13 und 47 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrerin des Nissan kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Sowohl der Mercedes als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Zur Unterstützung war die Feuerwehr Walldorf mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten, sieben Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber am Unfallort eingesetzt.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt, sowie die Leitplanken und Fahrbahn provisorisch durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Wiesloch instand gesetzt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell