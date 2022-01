Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Zeulenroda-Triebes (ots)

Gestern (26.01.2022), gegen 14:10 Uhr, befuhren ein 43-jähriger E-Bike Fahrer und eine 54-jährige Toyota Fahrerin die Elsterberger Straße in Richtung Meistersweg. In einer Rechtskurve überholte die Fahrerin des Pkw das andere Fahrzeug. Auf Grund von Gegenverkehr musste sie nach rechts ausweichen und streifte den daneben befindlichen Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich dabei. Am E-Bike entstand Sachschaden. Zur Aufklärung des gesamten Sachverhaltes werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

