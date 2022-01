Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen

Gera (ots)

Am Donnerstag (27.01.2022), gegen 00:25 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem VW Passat die B2 in Richtung Gera, kam an der Abfahrt in Richtung Dorna in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete im Unterholz. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrzugführer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,07 Promille. Entsprechend Anzeigen wurden erstattet.

