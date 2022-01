Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 30-Jähriger stoppt in Greiz Polizeifahrzeug

Greiz (ots)

Am 23.01.2022, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein Polizeifahrzeug im Rahmen einer Einsatzlage von Kritikern der Corona-Politik die Carolinenstraße in Greiz. Ein 30-Jähriger stellte sich absichtlich auf die Straße und verhinderte die Weiterfahrt des Polizeiautos. Einer Aufforderung dies zu unterlassen, kam er nicht nach. Als daraufhin seine Personalien aufgenommen werden sollten, leistete er Widerstand. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Sein 26-jähriger Bekannter versuchte ihn zu befreien, was verhindert werden konnte. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und gegen sie Ermittlungsverfahren u. a. wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamte und Nötigung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell