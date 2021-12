Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldstadt - Brennender Sperrmüll

Karlsruhe (ots)

Zu einem Sperrmüllbrand kam es am Donnerstagnacht in der Schneidemühler Straße in der Waldstadt.

Gegen 00:40 Uhr meldete eine Anwohnerin das brennende Sperrgut der Polizei. Trotz der Löscharbeiten der Polizisten musste die Berufsfeuerwehr Karlsruhe den Brand der Gegenstände löschen. Ein Übergreifen auf Wohngebäude konnte so verhindert werden. Leider wurde ein dort abgestelltes Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Durch die Brandzehrung entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

Verletzt wurde niemand.

