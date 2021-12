Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Brand auf ehemaligem Vereinsgelände

Karlsruhe (ots)

Einen Brand entdeckten Passanten am Mittwochnachmittag in der Keplerstraße in Rheinstetten. Ein Holzverschlag beim Vereinsheim des ehemaligen Motorsportclubs Mörsch brannte.

Gegen 17 Uhr entdeckten Passanten, dass auf dem ehemaligen Vereinsgelände ein Holzverschlag wohl in Brand gesteckt worden war. Die Feuerwehr entdeckte mehrere Brandherde. Zusätzlich hatte ein bislang unbekannter Täter offenbar Gegenstände in der Küche des ehemaligen Vereinsheims angezündet.

Alle Brandherde konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Mörsch rasch gelöscht werden. Es entstand durch die Brandzehrung ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

