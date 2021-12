Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Renitenter Mann greift Polizeibeamte an

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch, gegen Mittag, griff ein renitenter 44-jähriger Mann Polizeibeamte in der Wohnung seines Vaters an. Der 44-Jährige wohnt nicht mehr bei seinem Vater und hielt sich widerrechtlich in dessen Wohnung auf.

Gegen 12 Uhr wählte ein 68-jähriger Mann den Notruf der Polizei. Er benötigte Hilfe, da sich sein 44-jähriger Sohn bei ihm in der Wohnung im Neureuter Weg in Bruchsal befand und diese nicht verlassen wollte. Er habe angekündigt, die verständigten Polizisten anzugreifen, sobald diese die Wohnung betreten.

Die Polizisten trafen ihn beim Essen an und versuchten, ihn sofort zu fixieren. Er hielt eine Gabel in der Hand. Nur durch die Zusammenarbeit von mehreren Beamten gelang es, den sich heftig wehrenden Mann unter Kontrolle zu bringen. Er hatte zuvor erfolglos versucht, einen Polizisten zu Boden zu ringen.

Während der gesamten Maßnahmen in der Wohnung beleidigte der 44-Jährige die Beamten fortwährend.

Zwei Beamte wurden durch den Angriff und die Widerstandshandlungen leichter verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen.

Der 44-Jährige wird angezeigt.

