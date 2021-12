Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Linkenheim-Hochstetten-Dettenheim - Mehrere Einbrüche in Hochstetten und Liedolsheim

Gleich drei Einbrüche sowie Diebstähle von Werkzeugkisten musste die Polizei in der Nacht auf Mittwoch im Gewerbegebiet von Hochstetten und an der Kartbahn in Liedolsheim verzeichnen.

Nach bisherigem Sachstand verschafften sich die Eindringlinge zunächst gewaltsam Zutritt über die Eingangstür in eine Gaststätte in der Straße Römeräcker. Im Inneren entdeckten die Eindringlinge einen Zigarettenautomaten, den sie kurzer Hand komplett an sich nahmen.

Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe eines Nachbarbetriebes ein und gelangten so in die Halle. Hier öffneten sie gewaltsam mit dem aufgefundenen Werkzeug den zuvor entwendeten Zigarettenautomaten und nahmen die Zigarettenschachteln sowie das Bargeld an sich. In der Halle selbst wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. In einem Büroraum entdeckten die Täter einen Tresor, welchen sie mit brachialer Gewalt öffneten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe an sich nahmen.

Auf ihrer weiteren Beutetour entdeckten die Diebe auf einem im Gewerbegebiet im Hof abgestellten Firmenfahrzeug fünf Werkzeugkisten, die sie mitnahmen. Der Sachschaden aller drei Unternehmen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es auf der Kartbahn Liedolsheim. Hier wüteten die Täter vermutlich mit einer Flex, um in die Fahrzeughalle sowie in die angrenzende Gaststätte zu gelangen. In der Halle entwendeten sie mehrere Bekleidungsstücke sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. In der Gaststätte selbst nahmen sie Bargeld aus einer aufgefundenen Geldkassette an sich. Der an der Kartbahn angerichtete Sachschaden sowie Diebstahlsschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Hardt bittet Zeugen, die im Bereich des Gewerbegebiets Römeräcker sowie an der Kartbahn verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07247 980860 zu melden.

