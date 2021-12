Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Karlsruhe (ots)

Ein 30-jähriger Mann wurde nach einem Ausparkmanöver am Dienstagabend in der Schillerstraße in Eggenstein-Leopldshafen von Polizeibeamten kontrolliert. Er war offenbar stark alkoholisiert. Zeugen hatten die Beamten verständigt.

Beamte des Polizeireviers Waldstadt trafen den Mann gegen 21.15 Uhr in seinem Fahrzeug sitzend an, das Auto war schon aus einem Parkplatz gefahren worden. Der 30-Jährige stand offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss. Außerdem fanden die Polizisten in seinem Fahrzeug Hinweis auf eine eventuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Daher musste er die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde.

Er musste seinen Führerschein abgeben und zu Fuß nach Hause gehen.

Er wird angezeigt.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell