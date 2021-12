Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unbekannte Täter verkratzen mehrere Autos

Karlsruhe (ots)

Zu einer Reihe von Beschädigungen an mehreren Fahrzeugen kam es am Dienstagabend zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Luisenstraße in Bruchsal.

Gegen 21:00 Uhr wurde der Polizei ein zerkratzter Pkw gemeldet. Im Zuge der darauffolgenden Ermittlungen konnten weitere beschädigte Autos festgestellt werden.

Ein Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert.

Melissa List, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell