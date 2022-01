Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacherin flüchtete

Greiz (ots)

Gestern (25.01.2022), gegen 14:30 Uhr, wollte die zunächst unbekannte Fahrerin eines Pkw Seat in eine Parkfläche auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gerhart-Hauptmann-Straße einparken. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten Pkw Nissan. Nach Begutachtung der verursachten Schäden an beiden Fahrzeugen flüchtete sie vom Unfallort. Im Rahmen von sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte eine 52-jährige Tatverdächtige gestellt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

