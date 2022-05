Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Drei Unbekannte beschädigen Auto - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen beschädigten drei unbekannte Männer in der Mannheimer Innenstadt einen Opel mit Faustschlägen gegen Außenspiegel, Motorhaube und Kotflügel. Gegen drei Uhr schlugen die drei Männer am Carl-Philipp-Platz am Durchgang zum Schlossgarten mit Fäusten auf das Fahrzeug ein und beschädigten den Außenspiegel, die Motorhaube und den Kotflügel. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Geschädigte, die den Vorfall beobachten konnte, beschrieb die der männlichen Täter wie folgt:

Täter 1:

- Mitte 20 - Ca. 175 cm groß - Schlanke Erscheinung - Kurze, dunkle Haare - Komplett weiß gekleidet - Trug eine schwarze Umhängetasche über die Brust

Täter 2:

- Mitte 20 - Ca. 185 cm groß - schlank - Kurze, dunkle Haare - Trug ein weinrotes T-Shirt und kurze Hosen

Täter 3:

- Mitte 20 - Ca. 175 cm groß - Kurze, dunkle Haare - Schwarz gekleidet

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell