Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

L723: Auto in Brand geraten // Pressemitteilung Nr.1

Wiesloch (ots)

Am Montagvormittag gegen 11:30 Uhr geriet auf der L723 bei Wiesloch aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Auto in Brand. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die L723 kurzzeitig voll gesperrt werden, ebenso wie die Autobahnabfahrt Wiesloch/Rauenberg der A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Aufgrund von Fahrbahnverschmutzungen befindet sich aktuell eine Reinigungsfirma im Einsatz. Der Verkehr wird an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Zwischenzeitlich kam es auch auf der A6 zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell