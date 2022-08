Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Straßenraub - "High-Five-Fake" - Uhr vom Handgelenk gerissen - Polizei fahndet nach zwei Unbekannten

Düsseldorf (ots)

Samstag, 27. August 2022, 01:30 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei fahndet nach zwei unbekannten etwa 25 Jahre alten Männern. Das unbekannte Duo hat in der Nacht zu Samstag in der Nähe der Kö einem 56-jährigen Düsseldorfer die teure Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Eine Tatortbereichsfahndung auch mit Polizeikräften aus dem "Altstadteinsatz" blieb in der Nacht ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt.

Zur Tatzeit war der spätere Geschädigte in Begleitung auf der Theodor-Körner-Straße zwischen Heinrich-Heine-Allee und Königsallee unterwegs. Plötzlich sprachen ihn zwei Männer an, die ihm offensichtlich schon gefolgt waren. Es entwickelte sich ein "lockeres" Gespräch in dessen Verlauf einer der Täter dem Geschädigten "High-Five" anbot. Bei dieser Geste packte der andere das Handgelenk des 56-Jährigen und entriss die wertvolle Uhr. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Kö weiter in Richtung Trinkausstraße. Auf der Flucht trennte sich das Duo und verschwand in der Dunkelheit. Nach Absetzen des Notrufs löste die Polizeiinspektion Mitte sofort eine Fahndung aus. Mit negativem Ergebnis.

Beide Männer werden von den Zeugen als etwa 25 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und korpulent beschrieben. Einer der Täter trug eine weiße Kappe und eine Brille. Der andere eine dunkle Kappe. Beide Männer werden von den Zeugen als Südländer beschrieben.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

