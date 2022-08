Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.TW.: Kastenwagen überschlug sich - Polizisten stellen Alkoholisierung beim Fahrer fest

Hagen a.TW. (ots)

Am Freitagabend kam ein 48-Jähriger in einer Rechtskurve auf der Sudenfelder Straße, in Fahrtrichtung Sudenfeld, mit seinem LKW nach links von der Fahrbahn ab. Auf Höhe des Wanderparkplatzes riss dieser einen Leitpfosten heraus, überschlug sich mindestens einmal und blieb in dessen Folge auf der Beifahrerseite in einem angrenzenden Maisfeld liegen. Der Fahrer aus Lengerich und sein 31-jähriger Beifahrer konnten selbstständig aus dem Wagen aussteigen. Die beiden Männer hatten Glück und blieben nahezu unverletzt. Lediglich der Fahrer erlitt eine kleine Schnittwunde, die vom Rettungsdienst versorgt wurde. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine Alkoholisierung des Lerngerichers von knapp 2 Promille fest. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde dem 48-Jährigen auf einer Dienststelle eine Blutprobe entnommen uns ein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Kastenwagen wurde an allen Seiten stark demoliert und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell