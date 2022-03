POL-NI: Sachbeschädigung

Rinteln (ots) - (ne) In der Zeit von Freitag, 25.03.2022, 16:00 Uhr bis Samstag, 26.03.2022, 15:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter beide Kfz.-Kennzeichenschilder von einem im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln geparkten grauen Toyota Corolla. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Rinteln Pressestelle Hasphurtweg 3 31737 Rinteln Telefon: 05751/95450 E-Mail: ...

