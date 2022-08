Polizei Düsseldorf

POL-D: Kaiserswerth - Verdacht der Unfallflucht - Junge verletzt - Polizei sucht älteren Smart-Fahrer - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 28. August, 13:45 - Unfallort: Düsseldorf Kaiserswerth - Alte Landstraße / Kreuzbergstraße

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen einer möglichen Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag in Kaiserswerth ereignet hat. Dabei wurde ein achtjähriger Junge leicht verletzt. Der Unfallfahrer (ein etwa 80-jähriger Mann) stieg kurz aus und entfernte sich dann, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Zur Unfallzeit wollten der Junge und seine Schwester mit ihren Rädern den Fußgängerüberweg auf der Kreuzbergstraße (Kreuzung Alte Landstraße) in Richtung Norden überqueren. Zwei Pkw hielten zunächst an, um die Kinder passieren zu lassen. Als die Kinder fast die Fahrbahn überquert hatten, wollte der Fahrer eines Smart seinen Weg in Richtung Klemensplatz fortsetzten. Der Pkw erfasste das Kind seitlich und der Junge stürzte, wobei er leicht Verletzungen erlitt. Obwohl Zeugen den Fahrer aufforderten vor Ort zu bleiben, fuhr der etwa 80-jährige Fahrer davon. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Smart gehandelt haben.

Die Polizei fragt: Wem ist der Pkw aufgefallen und kann Hinweise zu dem Kennzeichen geben? - Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer geben?

Anrufe werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

