Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 30. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbruch, Diebstahl von Öl und Reifen

Samstag, 27.08.2022, 12:00 Uhr, bis Montag, 29.08.2022, 06:00 Uhr

Zwischen Samstag, 27.08.2022, 12:00 Uhr, und Montag, 29.08.2022, 06:00 Uhr, gelangten bislang nicht ermittelte Täter auf das gesicherte Gelände eines Automobilteilehandels in der Peiner Straße in Salzgitter Engelnstedt. Nach Aufhebeln eines Containers und eines gesicherten Zeltes entwendeten die Täter zirka 25 Fässer Motoröl und eine noch unbekannte Anzahl an Autoreifen. Wie der Abtransport der zirka je 200 Liter Motoröl fassenden Fässer und der Reifen erfolgt ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Der Wert des Diebesgutes wird mit mehreren 10000 Euro angegeben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter 05341 / 1897-0 in Verbindung zu setzen.

