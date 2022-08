POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.08.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Schöppenstedt: Einbruch in Kellerraum Samstag, 27.08.2022, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 28.08.2022, 11:00 Uhr Unbekannte Täter gelangten zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag nach Aufbruch der gesicherten Tür in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße Abelnkarre in Schöppenstedt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus ...

