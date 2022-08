Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 29. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Einbruch in Kellerraum

Samstag, 27.08.2022, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 28.08.2022, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag nach Aufbruch der gesicherten Tür in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße Abelnkarre in Schöppenstedt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Kellerraum ein E-Scooter, City Blitz, im Wert von zirka 250 Euro entwendet. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt unter 05332 / 946540.

Wolfenbüttel: Einbruch in Büroräume

Sonntag, 28.08.2022, gegen 05:45

Am frühen Sonntagmorgen drangen bislang unbekannte Täter nach Einschlagen eines Fensters in die Büroräumlichkeiten einer Werkstatt in der Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel ein. Zum möglichen Diebesgut und zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell