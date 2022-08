POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 28. August 2022:

Wolfenbüttel (ots) - Gegen 02:00 Uhr am Samstagmorgen kam es in Wolfenbüttel erneut zu einem Brand. Es brannten zwei Müllcontainer in der Dürerstraße. Ein Zeuge hatte nach Blick aus dem Fenster den Brand bemerkt. Nach Alarmierung der Rettungskräfte zögerte er nicht lange und löschte mit zwei Bekannten zusammen den Brand, so dass die eintreffende Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste. Durch den ...

