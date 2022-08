Polizei Salzgitter

POL-SZ: "Regiomat" in Semmenstedt aufgebrochen

Wolfenbüttel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Ortschaft Semmenstedt ein "Regiomat" aufgebrochen. Der Betreiber des Automaten wurde in der Nacht darauf aufmerksam und fuhr zu dem Automaten in Semmenstedt. Als er dort angekommen war, stellte er fest, dass der Automat aufgehebelt war und die Geldkassette mit ungefähr 300 Euro Inhalt fehlte. Laut dem Betreiber kommt es regelmäßig zu "Regiomaten"-Aufbrüchen, Täterhinweise nimmt die Polizei entgegen.

