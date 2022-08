Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom 26.08.2022 bis 27.08.2022

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Beleidigung

Lebenstedt; An der Feuerwache, 26.08.2022, 17:50 Uhr

Nachdem eine amtsbekannte männliche Person den Notruf der Berufsfeuerwehr, ohne eine zu erkennende Notfallsituation, mehrfach stört, erscheint dieser zusätzlich noch vor der Feuerwache und beleidigt zwei Kameraden der Berufsfeuer. Erst durch Androhung weiterführender Polizeimaßnahmen, kommt er dem Platzverweis der eingesetzten Polizeikräfte nach. Die Beweggründe zu den Taten sind den Rettungs- und Polizeikräften in Gänze unbekannt.

Unwetterlage

Lebenstedt; gesamtes Stadtgebiet, 26.08.2022, 18:45 Uhr bis ca. 19:30 Uhr

Aufgrund starker und plötzlich auftretender Regenfälle kommt es im gesamten Stadtgebiet von Salzgitter-Lebenstedt zu mehrfachen Verkehrseinschränkungen durch über- oder unterspülte Straßenzüge/-überführungen und diversen Verkehrsunfällen. Dadurch werden Teile von Straßen im Stadtgebiet in Gänze für den Fahrzeugverkehr gesperrt. In Folge des Unwetters werden diverse Kfz-Kennzeichen aufgelesen und in der Polizeidienststelle in Salzgitter-Lebenstedt abgegeben.

Betroffene Fahrzeughalter können sich bis zum 29.08.2022 in der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, unter der Telefonnr.: 05341 / 1897-0 über die aufgefundenen Kfz-Kennzeichen erkundigen. Nach Ablauf der Frist ist die Stadt Salzgitter ihr Ansprechpartner für weitere Informationen.

Verkehrsunfall

Lebenstedt; Ludwig-Erhard-Str., 27.08.2022, 01:20 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kommt es zu genannter Uhrzeit, als ein Fahrzeugführer (m/55 Jahre) alleinbeteiligt nach links gegen einen Straßenbaum prallt. Hierbei wird er durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr geborgen werden. Im Klinikum muss der Fahrzeugführer aufgrund seiner Verletzungen behandelt werden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wird die Alkoholbeeinflussung seitens des Fahrzeugführers als Hauptunfallursache in Betracht gezogen.

Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Gesamtschadenshöhe von ca. 10.000 EUR.

Sachbeschädigung durch Feuer

Lebenstedt; Kampstraße, 27.08.2022, 03:25 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter setzt einen Müllcontainer auf bisher unbekannte Art und Weise in Brand. Durch ein schnelles Einschreiten der Berufsfeuerwehr und eingesetzter Polizeikräfte kann ein umschlagen der Flammen auf umliegende Fahrzeuge verhindert werden. Es entsteht eine Schadenshöhe von ca. 400,00 EUR

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhaltshergang oder dem Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel, unter der Telefonnr.: 05341 / 1897-0, zu wenden.

