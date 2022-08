Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 25. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: alkoholisierter E-Scooter Fahrer leistet Widerstand

Donnerstag, 25.08.2022, gegen 03:15 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei einen 26-jährigen Wolfenbütteler, der zuvor mit einem E-Scooter auf der Lindener Straße unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des 26-Jährigen fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Bei der sich anschließenden Entnahme einer Blutprobe wiedersetzte sich der 26-Jährige aktiv gegen die Maßnahmen der Polizei und leistete erheblichen Widerstand. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Wolfenbüttel: Einbruch in Restaurant

Dienstag, 23.08.2022, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 24.08.2022, 08:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Restaurants in der Leipziger Straße in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zudem wurden Beschädigungen an der Außentür festgestellt. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Im annährend gleichen Tatzeitraum wurde der Außenrollladen eines Imbisses in der Ludwig-Richter-Straße beschädigt. Ob es sich hierbei ebenfalls um einen Einbruchsversuch gehandelt hat, ist derzeit noch ungeklärt. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell