Peine (ots) - Mit Klärschlamm beladener LKW kippt um Gegen 11:00 Uhr am 24.08. stürzte ein, mit rund 25 t Klärschlamm beladener, LKW auf der Ortsdurchfahrt B65 in der Ortschaft Mehrum um. Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug woraufhin die Zugmaschine mit samt Anhänger umstürzte. Der ...

