Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 25. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbruch in einen Gastronomiebetrieb

Mittwoch, 24.08.2022, zwischen 03:15 Uhr und 07:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Mittwochmorgen, zwischen 03:15 Uhr und 07:30 Uhr, über das Dach in die Räumlichkeiten eines Gastronomiebetriebes in der Konrad-Adenauer-Straße in Salzgitter. In den Büroräumlichkeiten wurde ein Tresor angegangen, der Aufbruch scheiterte jedoch augenscheinlich, so dass vermutlich kein Diebesgut erlangt worden ist. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Verkehrsunfall, ein Autofahrer leicht verletzt

Mittwoch, 24.08.2022, gegen 17:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Swindonstraße in Salzgitter ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtiget der 30-jährige Fahrer eines Transportes rückwärts aus einer Grundstückszufahrt in den fließenden Verkehr einzufahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Rückwärts fahrenden Transporter zu vermeiden, musste der 21-Jährige ausweichen und stieß bei diesem Manöver mit seinem PKW gegen einen am Fahrbahnrad parkend abgestellten PKW. Das Auto des 21-Jährigen wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

