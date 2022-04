Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeuge vertreibt mögliche Geldautomatensprenger

Rommerskirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Freitagmorgen (22.4.), gegen 5 Uhr, offenbar eine Geldautomatensprengung im Rommerskirchener Ortsteil Butzheim.

Er beobachtete, wie drei maskierte Täter Schläuche in eine Bankfiliale legten. Als die Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in einem weißen Audi in Richtung Anstel.

Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Es kam nach ersten Erkenntnissen nicht zum Einleiten von Gas.

Zeugen, die ergänzenden Hinweise auf die Tatverdächtigen und oder das genutzte Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 zu melden.

