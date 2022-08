Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42

Lahnstein (ots)

Am 02.08.2022 gegen 17:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B42 kurz vor der AS Niederlahnstein in Fahrtrichtung Koblenz. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes Benz Sprinter kam aus bislang unklarer Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein dortiges Verkehrsschild und prallte in die dortige Böschung. Durch den Aufprall kippte der Sprinter und kam auf der rechten Seite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien und blieb den ersten Erkenntnissen nach glücklicherweise nur leicht verletzt. Während der 2-stündigen Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges bei denen auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Abschleppdienst im Einsatz waren, musste die B42 teilweise voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht. Der Sachschaden wird auf eine mittlere Schadenshöhe geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell