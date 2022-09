Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ Neuss - A 57 in Richtung Krefeld - Schwerer Lkw-Unfall - Sattelzug kippt auf die Seite

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ Neuss - A 57 in Richtung Krefeld - Schwerer Lkw-Unfall - Sattelzug kippt auf die Seite - Fahrer verletzt - Lange Störung - Langer Stau - Ermittlungen dauern an

Freitag, 2. September 2022, seit 06:10 Uhr

Nach dem schweren Lkw-Unfall heute Morgen auf der A 57 bei Neuss bleibt die Richtungsfahrbahn Krefeld hinter dem Dreieck Neuss-Süd (A 57 - A 46) voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt. Ein Sattelzug muss aufwendig geborgen werden und Erdreich wird ausgekoffert. Der Verkehr staut sich derzeit auf einer Länge von zehn Kilometern in Richtung Köln zurück. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei ist im Einsatz und sichert Spuren.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 33-Jährige aus Oberhausen mit seinem Sattelzug auf der A 57 in Richtung Krefeld unterwegs. Unmittelbar hinter dem AD Neuss-Süd kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Betonabweiser. In der Folge drehte sich das Fahrzeug einmal halb um die eigene Achse (180 Grad) und landete zusätzlich noch auf der linken Seite (Fahrerseite). Der Mann konnte sich nicht selbst befreien und musste durch die Feuerwehr aufwendig befreit werden. Er kam verletzt in eine Düsseldorfer Klinik. Momentan läuft die Bergung des wahrscheinlich fast unbeladenen Lkw. Entsprechende Abschleppdienste sind im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell