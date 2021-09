Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Führungswechsel bei der Polizei in Papenburg und Nordhorn

Osnabrück/Papenburg/Nordhorn (ots)

In der niedersächsischen Polizei ist der 1. Oktober alljährlich einer der markanten Tage, an denen viele personelle Veränderungen anstehen. So haben zum einen die Polizeischüler und Polizeischülerinnen ihre dreijährige Ausbildungszeit beendet und werden fortan auf den Dienststellen eingesetzt. Zum anderen stehen aber auch in diesem Jahr unterschiedliche Veränderungen auf Führungsebene an, so auch in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim:

Beim Polizeikommissariat (PK) Papenburg wird ab dem 1. Oktober Polizeioberrat Lars Zengler neuer Dienststellenleiter. Er löst damit Wilfried Bohse ab, der das PK kommissarisch leitete. Der 34-jährige Zengler war nach seinem absolvierten Master-Studium in 2019 in den höheren Dienst aufgestiegen und anschließend zwei Jahre Dienststellenleiter in Wittmund. Das PK Papenburg umfasst einschließlich der dazugehörigen Polizeistationen rund 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Auch beim PK Nordhorn wird es eine neue Leitung geben: Polizeirätin Katharina-Alke Bruns leitet ab dem 1. Oktober das Kommissariat in der Grafschaft Bentheim. Zuvor hatte Thomas Reinecke die Amtsgeschäfte kommissarisch übernommen. Das PK Nordhorn umfasst einschließlich der dazugehörigen Polizeistationen rund 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

