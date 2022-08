Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter PKW-Diebstahl

Nissan und Mini angegangen

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 23:30 Uhr und Samstag (27. August 2022), 12:15 Uhr, haben unbekannte Täter auf der Königsallee versucht, zwei geparkte Fahrzeug zu entwendeten. Sie drangen in einen Nissan X-Trail und einen BMW Mini Cooper ein und versuchten offenbar, diese kurzzuschließen. Dabei beschädigten die Unbekannten beide Autos am Armaturenbrett unterhalb des Lenkrads. Den Mini bewegten sie zudem offenbar ein paar Meter, da er nicht mehr am ursprünglichen Abstellort stand. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell