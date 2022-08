Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Versuchter Raub auf Senior mit Rollator

Kleve (ots)

Am Samstag 27.08.2022 um 13:50 Uhr lief ein 84 jähriger Mann aus Kleve einen Fußweg zwischen dem Spoykanal und der Volksbank in Richtung Hafenstraße. Der 84 Jährige führte dabei einen Rollator mit sich. Ihm kamen ein 34 jähriger Mann, sowie eine 36 jährige Frau, beide aus Goch entgegen. Als sie sich in gleicher Höhe befanden stieß der 34 Jährigen den Senior zu Boden. Die beiden Gocher nahmen anschließend die Geldbörse des Seniors aus dessen Gesäßtasche und wollten flüchten. Da die Tat von einem Zeugen beobachtet wurde und der 84 Jährige lautstark auf sich aufmerksam machte, ließen die beiden Gocher die Geldbörse fallen und flüchteten ohne Beute in Richtung Bahnhof. Der Zeuge verfolgte die Beiden und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Tatverdächtige am Bahnhof festgenommen werden. Der Senior wurde bei der Tat leicht verletzt und zur Vorsicht mit dem Rettungswagen dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Die beiden Gocher erwartet nun ein Strafverfahren.

